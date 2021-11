Oulussa suruliputetaan tänään, Hintan koululla käynnistyy kriisityö koululaisen kuoleman vuoksi

Oulun kaupunki on aloittanut kriisityön jo tänä aamuna Hintan alakoulussa tapahtuneen oppilaan menehtymisen vuoksi

– Meillä alkaa kriisityö, jossa on mukana ammattilaisia: psykologeja, kuraattoreita, nuorisotyöntekijöitä, ja myös seurakunnan työntekijöitä on mahdollista tavata, kertoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä STT:lle keskiviikkoiltana.

Oulun kaupunki järjestää myös suruliputuksen kaikissa kaupungin kohteissa on torstaina 25. marraskuuta.

Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta

Koulu sijaitsee Hintan asuinalueella lähellä Kuusamontietä, noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kyseessä on noin 400 oppilaan alakoulu.

Penttilän mukaan tapahtuneen jälkeen kyseisen koulun lasten vanhemmille on tiedotettu asiasta.

– On kerrottu, että on menehtynyt lapsi ja on pyydetty, että vanhemmat olisivat herkällä korvalla ja lastensa käytettävissä, jos mitä tahansa tulee, kysymyksiä tai tunnetiloja, Penttilä sanoo.