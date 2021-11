Jo yli puolella suomalaisista on koronapassi – jos vielä olet ilman, katso tästä kuinka se ladataan

Koronapassi on jo 2,6 miljoonan suomalaisen taskussa. Suurin osa on ladannut sen sähköisenä ja viitisen prosenttia on hakenut todistuksensa paperilla.

Video näyttää vaihe vaiheelta, miten löydät ja talletat oman koronapassisi. Video: Timo Turpeinen / Yle.