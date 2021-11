Turun koulujen ja päiväkotien ruokailut pysäyttäneen lakon osapuolet kiistassa hätätyöstä ja neuvotteluista – JHL:n mukaan hätätyöperustetta käytetty väärin

– Arkea on lähettänyt meidän tietojen mukaan työlupapyyntöjä, ja siellä on ollut samoja työntekijöitä, mutta eri paikkoja. Eli on käytetty surutta hätätyöperustetta töihin, jotka eivät ole hätätyön alaisia. Meidän pitää tiukentaa tätä hätätyön käsitettä. Tarkastelemme nyt jokaisen työluvan erikseen. Työnantaja ei voi käyttää hätätyötä miten haluaa, vaan menemme aluehallintoviraston pelisääntöjen mukaan, linjaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.