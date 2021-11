Oletko jo pelannut koiraoopperaa tai leikitellyt huonoilla salasanoilla? Kokeelliset pelit vievät pelaajan epämukavuusalueelle tahallaan

Koiralaumalta tilataan oopperasovitus klassikkoromaanista. Lopputulos ei luonnollisestikaan ole mitään normikauraa: koirien tekemä sekava audiovisuaalinen kakofonia soljuu eteen päin jatkuvien muodonmuutosten siivittämänä. Alati muuttuvat maailmat ja tapahtumat on sidottu ääniin. Selkeää kerrontaa tai juonta ei tästä koiraoopperasta löydy.

– Oikospielin kohdalla on vaikeaa ymmärtää, kuinka peli yleensäkään toimii: kuuluuko pelihahmon juuri tässä kohdassa liukua maan lävitse ja niin edelleen. Pelissä nähdään mahdollisuuksia asioissa, joita normaalisti pidetään näissä yhteyksissä hyvinkin ei-toivottuina elementteinä, pelitoimittaja ja kirjailija Aleksandr Manzos toteaa.

David Kanagan järkälemäistä Oikospiel-peliä (2017). Peliä on rakennetty ikään kuin sävellystyönä ja sen rakenne on musiikillinen.

Kokeellisuus voi olla uudenlaista pelimekaniikkaa

Oikospiel on yksi esimerkki ei ihan tavanomaisesta, valtavirran ulkopuolelta tulevasta pelistä, joita Aleksandr Manzos listaa tuoreessa Kokeelliset pelit -kirjassaan (2021). Kokeellisuus tulee peleissä esille varsin monella tavalla. Se voi liittyä esimerkiksi pelimekaniikkaan, muotoon, kerrontaan, sisältöön tai julkaisutapaan.

– Voisi sanoa, että kokeellisia pelejä ei yhdistä mikään yksittäinen seikka, mutta tietyt tavat ovat yleisempiä kuin toiset. Esimerkiksi visuaalisia tyylejä on helpompi kehittää kuin täysin uutta pelimekaniikkaa. Katsominen on myös kokijalle yksinkertaisempi prosessi kuin se, että pitäisi opetella joku aivan uusi pelaamisen tapa, Manzos sanoo.

Useita esimerkkejä epämukavuusalueista tarjoaa Stephen Lavelle, jota Aleksandr Manzos kuvailee "kategorioihin sopimattomaksi kokeilijaksi". Lavellella ei tunnu olevan minkäänlaista ilmaisullista suodatinta, vaan hän syytää ilmoille mikropelejään suorastaan tappavalla tahdilla. Pelimekaniikka (ja -ideakin) on toisinaan sitä yksinkertaisinta mahdollista. Find Your Butthole -peli (2017) koostuu muutamasta staattisesta kuvasta, jossa haetaan peräaukon paikkaa.

– Jos joku tekisi tosissaan tällaisen pelin ja yhdistäisi sen taiteelliseen manifestiin, se herättäisi vaikeampia kysymyksiä. Lavellen tykityksessä on kyse enemmän siitä, että hän vain julkaisee ihan kaiken minkä tekee.

Fernando Ramallon ja David Kanagan Panoramical (2015) on siitä erikoinen videopeli, että sitä pelataan MIDI-ohjaimella.

Sankaritarinoista tavallisten ihmisten kokemuksiin

Kokeellisten pelien kategoriaan kuuluu myös uusretropelejä, joita on tehty aktiivisesti etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vaikka kyse on usein vanhan ilmaisumuodon ja tyylin toistamisesta, etenkin sisältöön on mahdollista tuoda tuoretta näkökulmaa. Esimerkiksi Rachel Simone Weil rikkoo retropeleissään tarkoituksellisesti nostalgian siipien havinaa ja tulkitsee pelihistoriaa vaihtoehtoisella tavalla – feminiinisestä näkökulmasta.