Siperian kaivosonnettomuudessa kuollut ainakin 11 – kymmeniä edelleen jumissa maan alla, pelastustyöt keskeytetty räjähdysvaaran takia

Venäjällä ainakin 11 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut hiilikaivosonnettomuudessa Siperiassa.

Kemerovon alueella sijaitsevassa Listvjaznajan kaivoksessa syttyi varhain torstaina tulipalo, ja ainakin 46 ihmistä on edelleen sisällä kaivoksessa.

Uutistoimistojen mukaan pelastustyöt on keskeytetty räjähdysvaaran takia. Sankka savu on haitannut pelastustöitä, mutta yli 200 on saatu evakuoitua.