Kun piikki pelottaa niin, että pyörryttää ja oksettaa – osa voi jättää koronarokotteen ottamatta piikkikammon takia, arvioi psykiatrian professori

Penttinen pelkää rokotuksia. Pahimmillaan kammo on rokotustilanteessa. Silloin häntä oksettaa ja pyörryttää. Näkö sumenee.

Siitä huolimatta hän on ottanut molemmat koronarokotukset.

Moni piikkikammoinen on toiminut samoin. He ovat suojautuneet koronaa vastaan, vaikka olisivat jättäneet muut rokotukset ottamatta. Näin sanovat jyväskyläläiset hoitajat, Astan äiti Anna Penttinen ja kollega Sanna Virkkunen .

– Usea on kertonut kokevansa tämän rokotteen niin tärkeäksi, että on kammosta huolimatta rohkaistunut, Anna Penttinen sanoo.

Asta Penttinen on ottanut kaikki tavalliset rokotukset, vaikka pelkääkin piikkejä.

Samoilla linjoilla on psykoterapeutti Lotta Heiskanen Terveystalolta.

Pelko on yleistä

Useimmiten kammosta kärsivät nuoret miehet. Monet heistä ovat kertoneet hoitajille kauhukokemuksia armeijasta, jossa rokotteita on annettu yhtä aikaa molempiin käsivarsiin.

Tylyä kohtelua hoitajilta

Hoitaja totesi, että ei tässä ole ole mitään pelättävää, moni on kuvannut tämän videollekin.

Huhta-aho on kohdannut tylyjä hoitajia usein ennekin. He ovat puhutelleet häntä muun muassa neula-allergiseksi.

– Käsittämätöntä, miten hoitajat eivät ymmärrä, mikä neulakammo on. Jotkut ymmärtävät, mutta melkein joka toinen ei ollenkaan, Huhta-aho sanoo.

– Useimmiten hoitajat ymmärtävät ja ottavat pelon tosi hyvin huomioon. Siitä on ollut iso apu, Penttinen sanoo.

"Kukaan ei enää häpeä"

– Kukaan ei enää häpeä sitä. Vanhemmat miehetkin sanovat siitä reippaasti. Se on ilahduttavaa, Anna Penttinen sanoo.

Rokotuksen voi saada myös tarkkailuhuoneessa, jossa henkilökunnalla on aikaa jutella ja rauhoitella asiakasta.

Pahasta kammosta kärsivä voi varata kaksi peräkkäistä aikaa, jolloin tilanne on tavallista rauhallisempi. Paikan päälle kannattaa ottaa mukaan ystävä tai omainen, josta saa turvaa.

– Henkilökunta on kokenutta ja piikkikammo on tullut jokaiselle jossain edellisessä työtehtävässä vastaan. Se on meille aivan tavallinen asia, Sanna Virkkunen kertoo.