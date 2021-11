Meri Valkama muistaa DDR:n erilaisena kuin on tapana – palkittu romaani kysyy, miksi toisten muistot kelpuutetaan ja toisten ei

Romaani kertoo Viljasta, joka on asunut lapsena Itä-Saksassa, koska hänen isänsä työskenteli siellä suomalaisen lehden kirjeenvaihtajana. Vilja vain ei muista ajasta juuri mitään. Suomeen paluun jälkeen perhe hajoaa ja on selvää, että jokin DDR:ssä tapahtunut on vaikuttanut siihen ratkaisevasti. Isän kuoltua Vilja lähtee Berliiniin selvittämään, mitä perheelle oikein tapahtui.