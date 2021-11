Luonto hidastaa ja opettaa meitäkin hidastamaan – kokosimme vinkit, joiden avulla retkeilet onnistuneesti alkutalvella

Ringler opiskelee matkailualaa Kajaanissa lukuvuoden 2021–2022. Hän kertoo, että Suomen luonto on antanut tilaa ajatella.

– Jos on vieraantunut luonnosta, voi yhteyden ottaa uudelleen. Luonto on rauhallinen ja siellä on hyvä olla, hän kuvailee.