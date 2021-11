Herätys: Black Friday -tarjoukset ovat usein silmänlumetta, Saksassa hallitussopu löytyi nopeasti, Kiina kohoamassa suurimmaksi taloudeksi

Hintoja nostetaan ja lasketaan edestakaisin

Tänään vietetään vuoden kiivainta shoppailupäivää eli Black Fridayta. Kaupat rummuttavat suuria alennuksia, mutta monien tuotteiden kohdalla kyse on keinotekoisen korkeasta alennusprosentista . Räikeimmissä esimerkeissä tuotteen hinta on ensin tuplattu ja sitten palautettu ennalleen. Näin saadaan aikaan vaikutelma 50 prosentin alennuksesta.

Virtuaalitekniikasta uutta apua lastensuojelutyöhön

Lastensuojelun työntekijöille on tarjolla koulutus, joka hyödyntää virtuaalitodellisuutta traumanhoidossa . Käytössä ovat esimerkiksi VR-lasit, joilla lastenhoitajat pääsevät kokemaan samanlaisen olotilan kuin lapsi. Erilaiset digiratkaisut voivat parhaimmillaan madaltaa myös lapsen kynnystä hakea apua.

Saksan uusi hallitus tulee, oletko valmis?

Saksaan on saatu hallitussopu epägermaanisen nopeasti, alle kahdessa kuukaudessa. Kolmen hallituspuolueen pitää vielä hyväksyä hallitusohjelma, mutta sopimus on sinettiä vaille valmis. EU-tasollakin tarvitaan Saksan johtajuutta kipeästi. Millaisia linjauksia on Olaf Scholzin hallituksen myötä siis tiedossa?