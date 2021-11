Ylen selvitys: EU:n rajoilla on tehty laittomia käännytyksiä, ja rajavirasto katsoo niitä sormien läpi – mukana tilanteissa myös suomalaisia rajavartijoita

Näin on tapahtunut ainakin Unkarissa, Kroatiassa ja Kreikassa, ilmenee Ylen ruotsinkielisen tutkivan toimituksen Spotlightin selvityksestä. Yle uutiset on myös aiemmin raportoinut väkivaltaisista käännytyksistä Kroatian rajalla.

Suomalaispartion rajakoira hyökkäsi turvapaikanhakijan kimppuun

Frontexin riveissä on palvellut viime vuosina 10–30 suomalaista rajavartijaa. Tulevina vuosina Suomi on luvannut tukea Frontexia lähettämällä yli sata rajavartijaa. Vuonna 2019 EU-jäsenmaat hyväksyivät Frontexin uudet toimivaltuudet ja säännöt. Niiden mukaan vuonna 2027 Frontexilla tulisi olla 10 000 rajavartijan pysyvä joukko.

Frontex ei pyynnöstä huolimatta suostunut luovuttamaan tapauksesta kirjattua sisäistä raporttia eli niin sanottua Serious Incident Reportia. Yle on kuitenkin vahvistanut raportin olemassaolon ja tutustunut sen sisältöön.

Egeanmerellä toinen välikohtaus

– Tällaisesta tilanteesta on raportoitu että suomalainen partiovene on pysäyttänyt aluksen jossa on oletettavasti ollut laittomasti rajan yli yrittäviä. Ja kreikkalainen rannikkovartioston alus on sitten ottanut tilanteen haltuun ja siirtänyt suomalaisen partioveneen toiselle alueelle toimimaan, Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja Petri Vuorensola sanoo Ylelle.