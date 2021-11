Jo peruttuihin Linnan juhliin kutsuttu tehohoitaja: "Valehtelisin jos sanoisin ettei harmita, mutta yksikään varotoimi ei ole liioittelua"

Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osastolla työskentelevä Laura Sutinen on yksi presidenttiparin Linnan juhliin kutsumista sairaanhoitajista.

Sutinen näkee työssään koronan karuimmat kasvot. Sairastuneiden joukossa on nuoria, perusterveitä, mutta rokottamattomia ihmisiä, hän muistuttaa.

– Tilanne on mielestäni vain osittain hallinnassa ja tuntuu, että tämän korona-asian kanssa ollaan vasta puolivälissä. Tämä ei ole vain immuunipuutostiloja sairastavien ihmisten tauti, vaan myös terveiden, nuorten ihmisten tauti ja seuraukset ovat kamalia paitsi ihmisille itselleen, myös heidän perheilleen ja läheisilleen.

Presidentin kanslia on jo ilmoittanut, että nyt kutsutut vieraat saavat uuden kutsun ensi vuonna. Sutinen on kutsusta otettu.

– Mieheni on myös sairaanhoitaja. Onhan se upeaa, että kaksi rivisairaanhoitajaa pääsee Linnan juhliin. Se on hatunnosto koko hoitotyölle. Katsotaan nyt, milloin päästään sellaiseen tilanteeseen, että juhlia voidaan turvallisesti järjestää. Toki sinne on hienoa sitten mennä.