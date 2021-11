Lastensuojelun työntekijät näkevät, miltä lapsen kaltoinkohtelu voi olla – uusi virtuaalitekniikka tuo lapsen kokemukset aikuisten silmille

Edellinen kohtaus on pala virtuaalilaseilla katsottavasta koulutusvideosta, joka on tarkoitettu esimerkiksi lastensuojelun työntekijöille.

– VR-teknologian avulla voidaan näyttää, miltä esimerkiksi kaltoinkohtelu on lapsen näkökulmasta, sanoo koulutusjohtaja Jukka Sihlman Avosylin-yhtymästä.

Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty aiemminkin terveydenhuollossa (siirryt toiseen palveluun) ja sosiaalityössä, esimerkiksi kirurgiassa, kuntoutuksessa ja kivunhallinnassa.

Trauma vie uskon huomisesta

On yksilöllistä, miten ihminen traumatisoituu ja minkä asteinen trauma kehittyy. Noin kolmasosa ei tarvitse trauman hoitoon erityistä tukea, eikä heille kehity siitä oireita.

Trauma- ja kriisiterapiaan erikoistunut psykologi Aino Juusola uskoo, että virtuaalitodellisuus voi auttaa kohtaamaan lapsen ja erilaisia reaktioita. Jos materiaali on liian tunteita herättävä, on siinä riskinä, että työntekijän objektiivisuus kärsii, Juusola pohtii.

Kiinnostavaa koulutusta

— Nuoret voivat oireilla olemalla vetäytyviä, vaisuja tai itsetuhoisia. He voivat käyttää päihteitä ja karkailla. Voi olla syömättömyyttä ja viiltelyä, luettelee yksikön vastaava ohjaaja Reija Holopainen .

— Uudet metodit alalla ovat virkistäviä. Vaikka aihepiirit ovat sellaisia, joita on käsitelty aiemminkin, VR-lasit voivat tuoda lisää mielenkiintoa asiaan, Holopainen pohtii.

Videot lähtevät liikkeelle siitä, kun sikiö on vielä äitinsä vatsassa. Niissä nähdään myös, miten kaltoinkohtelu vaikuttaa aivoihin.

— Aikuiselle pieneltä näyttävät asiat voivat olla lapsen havainnoimana tosi isoja juttuja. Videot voivat tuoda ymmärrystä siitä, että traumoilla ja menneillä kokemuksilla on iso merkitys sille, miten lapsi reagoi ja käyttäytyy, kertoo koulutusjohtaja Jukka Sihlman.

Helppo hakea apua

Virtuaalitodellisuuden lisäksi sosiaalialalla ja lastensuojelussa on hyödynnetty erilaisia digitaalisia palveluita jo jonkin aikaa.

Sossut Tiktokissa

Erityisen hyödyllisiksi on koettu kaikki digitaaliset palvelut, jotka madaltavat nuorten kynnystä hakea apua. Moni asia on viety sosiaalisen median alustoille.

Traumasta voi toipua

Erityisesti väkivaltaisen trauman kokenut hakee usein syytä ja selitystä itsestään. Terapiassa on tärkeä saada trauman kokenut ymmärtämään, mitä hän on kokenut ja mitä hän käy läpi. Näillä lisätään myös trauman kokeneen kokemusta hänen omasta pystyvyydestään, mikä voi olla rikkoutunut traumakokemuksen myötä.

Oli kyse digitaalisesta chat-palvelusta tai kasvokkain kohtaamisesta, on niille yhteistä läsnäolo ja nuoren kuunteleminen.

— Tärkeintä on olla läsnä aikuisena nuorelle. Antaa nuoren olla sellainen kuin hän on ja tuoda omaa maailmantuskaansa ja huonoa oloa esille. Meidän pitää yrittää opettaa nuori sanoittamaan kokemiaan asioita. Ei voi pakottaa puhumaan, mutta voidaan yrittää löytää keinoja, joilla on helppo lähteä puhumaan asioista, ryhmäkoti Aarreaitan vastaava ohjaaja Reija Holopainen sanoo.