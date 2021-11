Poliisi vaatii yhtä henkilöä vangittavaksi Nuorisosäätiön tapauksessa

Myös Helsingin poliisi haluaa kuulustella

– Me kuulimme epäillyn jo aikoinaan niihin asioihin, joista nyt on syytteetkin nostettu. Meilläkin on kuitenkin vielä myöhemmin tullut esiin pari asiaa, joista häntä on tarkoitus kuulla, tutkinnanjohtaja Markku Nisula sanoi STT:lle.