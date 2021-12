Eläinlääkärin arki on kiireistä ja yksinäistä eikä avoimiin työpaikkoihin ole tulijoita – Keski-Suomessa helpotusta löytyi yhteispäivystyksestä

Syrjäisten maaseutukuntien eläinlääkärien arki on kiireinen, hoidettavia eläimiä on laajalla alueella ja matkoihin kuluu aikaa. Samaan aikaan saattaa olla myös päivystysvastuu eli autossa toistuvasti soiva puhelin on eläinlääkäreille liiankin tuttua arkea.