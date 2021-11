10 000 asukkaan kunta onnistui tekemään pienen omaisuuden suomalaisen suunnittelijan valaisimilla

Hämeenkyrö on 10 000 asukkaan kunta Tampereen lähellä Pirkanmaalla. Sen keskustassa on sijainnut vuonna 1940 seurataloksi rakennettu Koskilinna.

Harva arvasi, millainen aarre sen sisälle kätkeytyy. Kunta on netonnut jo nyt Koskilinnan valaisimilla enemmän kuin itse talolla.

Pelkistä Koskilinnan juhlasalin ja portaikon valaisimista kunta on saanut noin 90 000 euroa. Nyt Bukowskin huutokaupassa on loput Koskilinnan valaisimet myytävänä.

Valaisimet ovat Paavo Tynellin käsialaa. Kulttimaineeseen keräilijöiden keskuudessa noussut Paavo Tynell (1890–1973) on tunnetuimpia suomalaisia valaisinsuunnittelijoita.

Taloyhtiö sai 300 000 euroa

Tynellin töistä on ennenkin maksettu maltaita Pirkanmaalla. Yle kertoi , että tamperelainen taloyhtiö myi 2019 uskomattoman kalliit Paavo Tynellin suunnittelemat arvolamppunsa.

Ei tiedossa, mihin rahat käytetään

Tämän Hämeenkyrön Koskilinnassa olleen Paavo Tynellin kattovalaisimen lähtöhinta on 800 euroa.

Nyt myynnissä on 21 Tynell-valaisinta. Niiden myyntiarvo on kunnanjohtaja Antero Aleniuksen mukaan edellisiä huomattavasti pienempi. Osan valaisimista lähtöhinnat huutokaupassa ovat 300 euroa, mutta yhden lattiavalaisimen lähtöhinta on jopa 6 000 euroa.