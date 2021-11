TYKSin teho-osasto kuormittunut koronapotilaista – joka kymmenes koronaan sairastunut ja tehohoitoon joutunut kuollut

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan valtaosa sairaalaan ja teho-osastoon joutuneista koronapotilaista on ollut rokottamattomia. Sairaanhoitopiiri kertoo esimerkiksi, että syyskuun ja marraskuun aikana teho-osastolla on ollut 35 koronapotilasta, joista neljällä on ollut kaksi rokotetta. Näistä neljästä kolme on ollut lähemmäs 70-vuotiaita ja jokaisella heistä on ollut vakavia perussairauksia.