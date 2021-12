Käännytys sydänleikkaussalin ovelta vakavoitti Ulla-Maj Wideroosin – selvitimme, paljonko vakavia leikkauksia on siirretty koronan takia

Ulla-Maj Wideroosin leikkaus järjestyi lopulta seuraavalle päivälle ja nyt toipuminen on jo hyvässä vauhdissa.

– Kovasti häiritsi se, että teho-osastolla oli kaksi rokottamatonta potilasta. Mutta haluan sanoa, että heilläkin on oikeus hyvään hoitoon. Ei ole siitä kysymys ollenkaan.

Wideroos on tyytyväinen, että lääkäri kertoi hänelle avoimesti, mistä leikkauksen siirtyminen johtui.

Koronapotilaille varatut tehohoitopaikat täyttyneet

Sairaalat ovat aiemmin siirtäneet potilaita vähemmän kuormittuneisiin, mutta nyt tämä mahdollisuus on tasaisen kuormituksen takia vähenemässä, kertoo Tyksin tehohoidon ylilääkäri Mika Valtonen .

Tyksissä on jouduttu siirtämään kymmenkunta leikkausta kuluneen kuukauden aikana.

– Tilanne on hankala, koska joka ainoa aamu joudutaan pohtimaan, voidaanko kaikki suunnitellut leikkaukset tehdä eli löytyykö potilaille tehopaikka. Se on stressaava tilanne niille, jotka joutuvat päättämään, puhumattakaan niistä potilasraukoista, joiden leikkaus siirtyy.

Valtakunnallisesti kriittisenä rajana on pidetty 50:tä koronapotilasta, mikä vastaa noin viidennestä Suomen vaativista tehohoitopaikoista. Määrän ylittyminen tarkoittaa sitä, että muuta annettavaa hoitoa saatetaan joutua arvioimaan uudelleen jo sen takia, että henkilöstö ei enää riitä.

Äkillinen sydäninfarkti hoidetaan heti kun mahdollista

Tehohoitopaikkojen kuormittuminen voi siirtää leikkauksia, jotka on suunniteltu etukäteen.

Tavallisimpia sydänsairauksia, joita hoidetaan ennalta suunnitellulla leikkauksella ovat erilaiset läppäviat ja ohitusleikkaus. Ennalta suunniteltu, mutta harvinaisempi leikkaus on esimerkiksi sydämen siirto.

Viivästys voi vaikeuttaa toipumista

Kansainväliset kriteerit määrittelevät, milloin läppävian korjaavaa leikkausta tai ohitusleikkausta suositellaan. Kun tarve on todettu, leikkaus on hyvä tehdä Hekkalan mukaan melko pian. Jos hoito pitkittyy, oireet voivat paheta ja näkyä esimerkiksi siten, että potilas joutuu hakeutumaan päivystykseen sydämen vajaatoiminnan takia.

Lapsille tilanne on vaikea, jos perhe asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella, sillä lasten sydänkatetrisaatiot ja toimenpiteet on keskitetty Helsinkiin. Jos leikkaus siirtyy, perhe joutuu matkustamaan edestakaisin kodin ja sairaalan välillä pitkiäkin matkoja.

Syöpäleikkaus onnistuu usein ilman tehohoitoa

– Meidän on turha syytellä ja kärjistää. Syöpäpotilaat on saatu hyvin hoidettua. Kiireettömiä leikkauksia on jouduttu siirtämään, Bärlund sanoo.