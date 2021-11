Turku valittu vuoden museokaupungiksi

Turku on valittu vuoden museokaupungiksi.

Palkintoa Turkuun perusteltiin alueen monipuolisella museotarjonnalla, joka on kunnostautunut erityisesti digitalisaation edelläkävijänä.

– Turun etu ja vahvuus on kaupungissa sijaitsevien erilaisten museoiden, kuten esimerkiksi Aboa Vetus Ars Nova, Forum Marinum, Sibeliusmuseo ja Turun taidemuseo, muodostama kokonaisuus. Täydennystä museotarjontaan on luvassa, kun Historian ja tulevaisuuden museo avataan Turun kaupungin juhliessa 800-vuotissyntymäpäivää vuonna 2029. Tästä on hyvä jatkaa, Ruohonen toteaa tuiedotteessa.