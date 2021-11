Puolueet ovat yhä haluttomia korjaamaan vaalijärjestelmän vinoumia – muistiot avaavat, miten muutokset heilauttaisivat eduskunnan paikkajakoa

Yle on saanut haltuunsa oikeusministeriön parlamentaariselle vaalityöryhmälle valmistelemat muistiot. Ne summaavat viime vuosikymmeninä vaalijärjestelmään tehtyjä tai esitettyjä muutoksia sekä nykytilan ongelmia ja erilaisia ratkaisuehdotuksia.

Pienissä vaalipiireissä suhteellisuus toteutuu "erityisen heikosti"

Suhteellisuutta on viime vuosina pyritty parantamaan yhdistämällä vaalipiirejä. Näin tehtiin viimeksi vuonna 2013. Se ei kuitenkaan ole enää mahdollista. Vaalipiirejä on nyt 12, joka puolestaan on perustuslain sallima minimimäärä.