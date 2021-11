Sairaanhoitaja Inka Häkkinen sai kutsun Linnaan – juhlat peruttiin, joten hän menee yövuoroon päivystykseen

Kouvolalainen sairaanhoitaja Inka Häkkinen on yksi presidenttiparin Linnan juhliin kutsumista sairaanhoitajista. Häkkinen työskentelee Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

Tämän vuoden juhlat kuitenkin peruttiin torstaina vaikean koronatilanteen takia. Presidentin kanslia on jo ilmoittanut, että nyt kutsutut vieraat saavat uuden kutsun ensi vuonna.

Juhliin ensi vuonna

Juhlien sijaan Suomen itsenäisyyspäivä menee nyt töissä. Häkkisellä on edessä yövuoro päivystyksessä. Juhlien aika on ensi vuonna.

– Kutsu on tietysti aivan mahtava kunnianosoitus, josta olen varsin otettu. Olen kiitollinen, että näin korkealta taholta hoitajia muistetaan.

Palkittu sairaanhoitaja

Inka Häkkinen sai tänä syksynä Ruotsin kuningattaren Silvian nimeä kantavan palkinnon. Palkinto myönnetään sairaanhoitajille tai alan opiskelijoille, joilla on innovatiivisia keinoja kehittää ja parantaa hoitoalaa.

Uusi palvelu on ollut toivottu. Korona-aika on venyttänyt erityisesti sairaanhoidon ammattilaisten jaksamisen äärimmilleen.

Häkkinen ei itse ole tarvinnut keskusteluapua, mutta hän tietää, että moni on työssään ahdistunut ja uupunut.

Moni hoitaja on lähtenyt Häkkisen työpaikalta kokonaan uudelle alalle tai vaihtanut työpaikkaa, koska työmäärä on ollut niin hallitsematon. Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä on joskus niin paljon potilaita, että heitä joudutaan hoitamaan käytävillä.