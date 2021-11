Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari: Jäitä hattuun sensuuripuheille Viestikoekeskus-tapauksessa

– Muistuttaisin siitä, että harvoin mikään sananvapausasia on jo yrityksenä rangaistava ja että syytekynnys on aina alempi kuin tuomitsemiskynnys. Oikeusvaltiossa tuomioistuin sitten ratkaisee sen teon rangaistavuuden.

Estikö poliisi jatkojuttujen julkaisemisen?

Julkisuudessa esimerkiksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on luonnehtinut , että tällaisessa tapauksessa raja rikoksen rankaisemattoman valmistelun ja sen rangaistavan yrittämisen välillä on kuin veteen piirretty viiva, jonka tuomioistuin joutuu lopulta arvioimaan.

Olennaista on esimerkiksi se, mitä Helsingin Sanomat on aikonut julkaista ensimmäisen jutun jälkeen ja miten toimitus on lopulta päätynyt siihen, että lehti ei ole julkaissut mahdollisia jatkojuttuja tai niihin liittyneitä tietoja. Rappe on esittänyt, että julkaisutoiminta olisi pysähtynyt sen takia, että poliisi tuli siihen väliin.