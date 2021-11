Kanada pudottamassa Suomellekin tarjotun Super Hornetin hävittäjäkisastaan – jäljelle jäisivät Gripen ja F-35

Kanada on yrittänyt vuosia löytää seuraajaa Hornet-hävittäjäkalustolleen. Ehdolla on samoja konetyyppejä kuin Suomelle. Kanadalaisten tiedotusvälineiden mukaan Boeingin Super Hornet on nyt putoamassa kisasta.

Amerikkalainen Super Hornet testattavana Pirkkalassa helmikuussa 2020. Kuva: Petteri Bülow / Yle