Uudet reaktorit pysäyttävät pelloilta valuvat ravinteet jo rannalle – aika näyttää, auttaako amerikkalaiskeksintö suomalaisten järvien suojelussa

Alavudenjärven rantaan on suunniteltu viisi hakepuubioreaktoria. Niistä kolmas saatiin asennettua marraskuun viimeisellä viikolla.

Tavoitteena on, että järven ympäristön viljelysmailta hulevedet saadaan juoksemaan reaktoreiden läpi, ja matkalla järveen ravinteet ja kiintoaineet jäävät havupuuhakkeeseen.

Amerikassa hyviä tuloksia

– Pohjois-Amerikassa näitä on tutkittu 15 vuotta vastaavissa ympäristöissä ja tulokset ovat olleet hyviä, toteaa Rintala.

Aikaisemmin Suomessa on puuhaketta testattu vesien puhdistamisessa esimerkiksi kalojen kiertovesikasvatuksessa ja pienimuotoisesti myös turvetuotannossa. Yksi reaktori on tehty Taivalkosken Tyräjärvelle porojen talvilaiduntamistarhaan.

Boksi täytetään havupuuhakkeella, jonka on määrä imeä ravinteet hulevesistä.

Viettäviä viljelysmaita

Järven ympärillä on paljon viettäviä viljelysmaita.

Nyt järven valuma-alueella tehtävät toimenpiteet ovat jatkoa Alavudenjärven muutaman vuoden takaiselle kunnostamiselle. Tavoitteena on, että kunnostettu järvi myös pysyy terveenä.

Suunnittelubiologi Juha Siekkinen on valinnut hakepuubioreaktoreille sopivat paikat.

Sopii suojavyöhykkeelle

– Kun reaktorin päällä on puoli metriä maata, niin se kestää kyllä eläimet. Koneilla ei reaktorin päällä kannata kuitenkaan liikkua, neuvoo Siekkinen.

Aika näyttää tehon

Kysymys on kokeilusta, jossa tärkeää on pitkä seuranta. Sitä on tarkoitus jatkaa vuosia. Vesinäytteitä otetaan ojasta ennen reaktolria ja reaktorin purkuputkesta.