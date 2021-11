Mikä ihmeen B.1.1.529? Uusi eteläafrikkalainen virusmuunnos leviää ärhäkästi – tämä tilanteesta tiedetään nyt

Etelä-Afrikassa on havaittu koronavirusmuunnos, johon liittyy epätavallisen suuri määrä mutaatioita. Virus on myös hyvin erilainen kuin Kiinan Wuhanissa pandemian alkuvaiheessa levinnyt virus. Kokoamme tähän juttuun keskeisimmät kysymykset ja vastaukset uudesta koronavirusmuunnoksesta.

1. Miten ärhäkästi virus leviää?

Kuten alla oleva grafiikka osoittaa, virus leviää huomattavasti nopeammin kuin alfa- ja betamuunnokset. Toisilla muunnoksilla kesti kuukausia nousta vallitsevaan asemaan, kun nykyvirukselta se vei alle kolme viikkoa. Virusmuunnosta on myös kuvattu "merkittävimmäksi tähän asti".

Etelä-Afrikan epidemiakeskuksen johtaja, professori Tulio de Oliveira kertoo Financial Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) , että virusmuunnos aiheutti noin 90 prosenttia keskiviikkona raportoiduista uusista tartunnoista Gautengin provinsissa.

2. Missä virusta esiintyy?

Virusta on havaittu Etelä-Afrikan lisäksi myös Botswanassa ja Hongkongissa. Etelä-Afrikassa tartuntoja on havaittu myös nuorilla ihmisillä.

Uusi muunnos on löytänyt tiensä myös Israeliin. Maassa on tähän mennessä varmistettu yksi virusmuunnoksen aiheuttama tartunta. Se havaittiin Malawista palanneelta matkailijalta (siirryt toiseen palveluun) .

3. Mikä muunnoksessa on erilaista kuin aiemmissa?

Professori de Oliveira kertoo BBC:lle (siirryt toiseen palveluun) , että B.1.1.529 poikkeaa merkittävästi aiemmista koronavirusvarianteista. Virusmuunnoksella on kaikkiaan noin 50 mutaatiota, joista yli 30 viruksen niin sanotussa piikkiproteiinissa.

4. Miten rokotteet tehoavat siihen?

Yhtiön mukaan tuloksia laboratoriotesteistä on odotettavissa viimeistään kahden viikon kuluttua. Tällöin myös selviää, onko nykyistä rokotetta mahdollisesti säädettävä virusmuunnoksen takia.

5. Miksi se syntyi juuri Etelä-Afrikassa?

Financial Times muistuttaa (siirryt toiseen palveluun) , että ei ole olemassa yhtä syytä, miksi vaarallisempaa virusmuunnosta ei ole toistaiseksi syntynyt. Ei ole myöskään yhtä syytä, miksi muunnos syntyi juuri Etelä-Afrikassa.

Asiantuntijat ovat kuitenkin laajalti yksimielisiä, että maailmanlaajuinen rokotekampanja on auttanut hillitsemään mutaatioiden syntyä.

Etelä-Afrikan väestöstä vajaa neljännes on saanut täyden rokotesuojan koronavirusta vastaan. WHO on toistuvasti varoitellut pandemian aikana, että alhainen rokotekattavuus mahdollistaa uudet virusmuunnokset.