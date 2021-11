Korkeasaari kaipaa ratkaisua luonnonvaraisten eläinten hoitamiseen Helsingissä – uusi lakiluonnos ei tuo olennaista korjausta nykytilanteeseen koko maassa

– Ymmärrän, että ihminen voi olla aika avuton, kun törmää loukkaantuneeseen luonnonvaraiseen eläimeen. Meidän intressi on, että eläin saa avun ja tulee hoidettua. Apu on jossain tapauksissa eutanasia, mutta ei aina. Lopettaminenkin täytyy jonkun tehdä.

Luonnonvaraisten eläinten kohdalla on tärkeä, että antaa oikeanlaista apua. Joskus on syytä jättää rauhaan ja vain tarkkailla, joskus on toimittava.

Villieläinsairaalaan tuoduista eläimistä suurin osa on pulassa ihmisen toiminnan takia. Hellströmin mukaan esimerkiksi ongenkoukkuja on jäänyt eläimiin kiinni tai ne ovat tarttuneet verkkoon tai johonkin roskaan. Eläimiä on myös ruokittu niille sopimattomalla roskaruoalla tai siilejä on jäänyt automatiikalla toimivien ruohonleikkureiden silpomiksi.