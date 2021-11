Kolmannen polven kelloseppä Seppo Tienhaara tuntee vanhat kellot ja koneistot – pohjalaisverstaalle tulee korjattavaa kauempaakin, koska osaajien määrä vähenee

Erilaisia seinäkelloja, kaappikelloja ja vitriineissä olevia tasku- ja rannekelloja on niin paljon, ettei Tienhaara itsekään ole varma, montako sataa niitä jo on.

"Lattiapinta-alaa pitää olla"

– Nykykulttuuri on yhä enemmän kallellaan kertakäyttöisyyteen. Kelloissa on enemmän muoviosia ja aika pian ostetaan sitten uusi kello taas.

Keervärkki vuodelta 1815

Toinen työhuone on täynnä erilaisia pienlaitteita ja jyrsinkoneita pienten hammaspyörien tekoon. Tienhaaran mukaan suurimmaksi osaksi sveitsiläiset laitteet on haalittu käytettyinä.

Vintage on in

Tuhannen tunnin kellourakka

Kellon pyöreä jalusta on veistetty kurikkalaisessa hautakiviveistämössä Tienhaaran piirustusten mukaan. Materiaali on Varpajaisjärven diabaasia. Lasikupu on taas puhallettu mittojen mukaiseksi Töysässä – Etelä-Pohjanmaalla sekin.

Kaikki muu onkin sitten osoittimia, ruuveja ja rattaita myöten itse tehtyä. Koneisto on messinkiä ja aksilat karkaistua terästä. Lopputulos on kuin uniikki taideteos.

"Valmiiksi ei tule ikinä"

– Se on tämä tekniikka ja käsityötaito. Tässä ammatissa on myös ollut hieno huomata se, että valmiiksi ei tule ikinä. Käsillä tekeminen on tässä sellainen elämän suola joka on kaikki kaikessa.