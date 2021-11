Intialaisohjaajan elokuva syntyi luonnontuhon aiheuttamasta paniikista: "Tunsin vahvaa kuolemanpelkoa"

Rahul Jain ohjasi dokumentin entisestä kotikaupungistaan Intian Delhistä, jossa ilmastonmuutos ei ole tulevaisuuden uhkakuva, vaan tätä päivää. Kaupungin yli 20 miljoonalle asukkaalle arki on näännyttäviä helteitä, vesipulaa, tulvia ja saasteita.

Invisible Demons – Tuhon merkit sai Suomen ensi-iltansa perjantaina. Dokumentin keskiössä on Delhi, yksi maailman saastuneimmista kaupungeista. Sen läpi virtaava Yamuna-joki vaahtoaa myrkyistä ja ilma on vaarallista hengittää .

Ilma on täynnä pienhiukkasia, joiden lukemat ylittävät terveydelle haitalliset raja-arvot. Viimeiset kaksi viikkoa Delhin koulut ovat olleet suljettuina saastesumun takia. Ovet pistettiin säppiin, kun ilmanlaatuindeksi näytti lukua 437. Asteikon suurin luku on 500.

Teollisuus, liikenne ja jätteenpoltto syytävät kuolemaa kylväviä saasteita. Arvostettu lääketieteellinen julkaisu The Lancet arvioi (siirryt toiseen palveluun) , että saasteet olivat syynä yli 1,5 miljoonan ihmisen kuolemaan Intiassa vuonna 2019.

Äänen saavat kaupunkilaiset

– Kaikki se, mitä asiantuntijoilla on sanottavana, on luettavissa uutisista, lehdistä, tietokirjoista ja wikipediasta. Niistä ei löydy kaduilla asuvien ihmisten näkökulmaa. Niistä ei saa tietää, miten jäätelöä 40 vuotta kaduilla myynyt ihminen kokee muuttuneen maailman, Jain perustelee valintaa.

– Siellä, missä on luonnontuhoa, on epätasa-arvoa. Se on nyrkkisääntö. Saasteet ja epätasa-arvo kulkevat käsi kädessä ja kietoutuvat toisiinsa, Jain sanoo.