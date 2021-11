Kuopioon perustettiin osaajapooli välittämään opiskelijoiden työkeikkoja – tavoitteena saada nuoret jäämään paikkakunnalle

Julkunen opiskelee viimeistä vuotta Savonia-ammattikorkeakoulussa ja tekee työkeikkoja kuopiolaisissa ravintoloissa. Hän haki alun perin Savilahden osaajapooli Pondin kautta töitä kesäksi, mutta nyt puhelin on soinut myös opintojen ohessa.

– Minulle on soiteltu sieltä aktiivisesti, että pääsenkö töihin, Julkunen virnistää.

– Haluan nähdä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, ja että he pitävät palvelusta. Se on paras palkka tällä alalla.

Tavoitteena saada opiskelijat juurtumaan paikkakunnalle

Opiskelijoille on Pondin kautta tarjolla mitä erilaisinta työtä – ja vieläpä heti opintojen alkuvaiheessa.

Osuma on henkilöstöpalveluihin erikoistunut yritys, joka käytännössä hoitaa Savilahden osaajapooliin hakeutuneiden opiskelijoiden rekrytointia talousalueen yrityksiin.

– Me haluaisimme, että opiskelijat juurtuisivat tälle alueelle, ja että he jäisivät opiskelun jälkeen tänne työskentelemään.

Yhtä aikaa pula osaajista ja koulutusta vastaavista työpaikoista

Pondin kautta on vuoden aikana löytänyt työtä jo 136 henkilöä. Eniten osaajia on työllistynyt matkailu- ja ravintola-alalle sekä rakennusalalle, mutta työpaikkoja on löytynyt myös muun muassa lääkekehitys- ja lakialan yrityksistä.