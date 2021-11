Herätys: Uusi koronavariantti on monella tapaa arvoitus, lapset kärsivät aikuisten rokotusvalinnoista, työvoimapula piinaa yrityksiä

Asiantuntijat kertovat uudesta koronamuunnoksesta

Uusi koronavirusmutaatio on havaittu Etelä-Afrikassa, jonne moni maa on lopettanut lennot estääkseen viruksen leviämisen. Vielä ei ole viitteitä siitä, että uusi variantti uhkaisi vakavan taudin torjuntaa. Etelä-Afrikassa analysoidaan parhaillaan, kuinka uusi viruskanta reagoi rokotteisiin ja tartunnat lähtevät leviämään. Asiantuntijat kertovat, miten varianttiin kannattaa suhtautua .

Onko oikein rajoittaa lasten elämää rokottamattomien aikuisten valintojen takia?

Influenssa voi aiheuttaa pitkän koronan kaltaisia oireita

Espanjassa viisikymppinen nainenkin voi olla kodinvaltaaja

Järvenpääläinen yritys aloitti maahanmuuttajien palkkaamisen yli 30 vuotta sitten

Työvoimapula on pahentunut viime kuukausien aikana Suomessa ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut ennätystasolle. Yksi kasvuyrityksistä on suihkepulloja valmistava Pentisol, joka on lisännyt työntekijöidensä määrää myös koronakriisin aikana. Yritys on luottanut lähes koko olemassaolonsa ajan maahanmuuttajien työvoiman panokseen.