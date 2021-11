Herätys: Osa-aikaiset työt eivät kiinnosta, poliisi saa yhä vihjeitä Ulvilan surmasta, Los Angelesin rikolliset löysivät 3D-tulostetut aseet

Osa-aikaisiin töihin ei riitä tekijöitä

Koronapandemian seurauksena osa-aikaisia työpaikkoja on enemmän kuin ennen, kertovat työ- ja elinkeinoministeriön tilastot. Esimerkiksi kaupan alalla irtisanottiin tai lomautettiin koronan aikana osa-aikaisia työntekijöitä, ja nyt heitä on rekrytoitu takaisin, mikä näkyy osa-aikatyön kasvuna. Tekijöistä on kuitenkin pulaa: osa-aikaisia töitä ei haluta tehdä, ellei ole pakko.