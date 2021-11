Koronaviruksen viides aalto jyllää, ja nyt haasteena on myös uusi omikron-muunnos – HUSin Asko Järvinen Ykkösaamussa, katso suorana kello 10.05

Pääkaupunkiseudulla, joka on yksi koronan levämisalueista on jo päätetty aiempaa tiukemmasta maskisuosituksesta, etätyösuosituksen laajennuksesta ja kokoontumisrajoituksien kiristämisestä.

Infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05. Aiheena on muun muassa uusi Etelä-Afrikasta löytynyt koronavirusvariantti, joka sai perjantai-iltana nimekseen omikron.

Yli 5-vuotiaita varaudutaan rokottamaan

Sairaalahoidon tarve kasvaa

Hallituksen asettama 80 prosentin rokotuskattavuus on Suomessa saavutettu, mutta nyt rokotuskattavuus nousee hitaasti. Tällä viikolla perjantaina aamupäivällä 81,2 prosenttia yli 12-vuotiaista on Suomessa rokotettu kahdesti. Terveydenhuollon kantokyky on jälleen koetuksella.