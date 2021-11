THL:n asiantuntija suosittelee jättämään lomamatkat nyt väliin – uusi virusmuunnos voi käynnistää lentoperuutusten ketjureaktion

Syynä on se, että uuden muunnoksen löytäminen voi käynnistää ketjureaktion lentojen perumisia. Etukäteen on mahdotonta ennustaa, mistä muunnosta löydetään.

– Vaikka et itse saisikaan koronavirustartuntaa tai vaikka se olisi lievä, voi olla, että et pääse palamaan takaisin, koska ei ole lentoja, Jalava sanoo Ylelle.

THL suosittelee, että ulkomaille matkustavalla on täysi rokotussuoja. Huomioon kannattaa asiantuntijan mukaan ottaa myös se, että maiden koronatilanteet voivat muuttua nopeasti.

– Tällä hetkellä on iso riski, että matkustaminen tulee vaikeaksi.

Muunnos saattaa olla jo levinnyt

Muunnosta on havaittu myös Hongkongissa ja Israelissa, ja tuoreimpien tietojen mukaan myös Belgiassa .

Muunnoksen leviämistä voidaan Jalavan mukaan hidastaa, mutta hän on epäileväinen, että sen tulo Suomeen pystyttäisiin estämään.

– Siinä vaiheessa kun tällainen muuntunut virus löydetään, todennäköisesti se on jo levinnyt jonkin aikaa, vaikka sitä ei tiedetä varmuudella. Ja jos se on herkästi leviävä kuten oli alfa vuosi sitten ja delta, kyllähän se on jo levinnyt laajalle alueelle siinä vaiheessa kun se löydetään.