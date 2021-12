Käytetyt flipperit viedään nyt käsistä – nousukautta elävän retropelin ympärille on muodostunut fanaattinen yhteisö Lahdessa

Lahti Pinball Societyn viikoittainen turnaus on kerännyt toistakymmentä aktiivipelaajaa mittelemään paremmuudesta. Pisteet tallennetaan jokaisesta turnauksesta, joihin on vapaa pääsy kaikilla.

– Lahti on ihan selkeä ykkönen flipperissä. Suomessa ei ole missään muualla edes viikkoturnausta, meillä on niitä kolme.

Flipperissä menestyminen vaatii pallon hallintaa

– Nykyään on virtuaalilaseja ja hanskoja, mutta tässä on kuitenkin vaan kaksi nappulaa ja pallo, joka pomppii ympäriinsä.

Flipperitutkan mukaan Lahdessa on pelikoneita 31. Esimerkiksi Helsingissä niitä on 30, joista viisi on Linnanmäen huvipuistossa. Lisäksi eri paikkakunnilla on pelisalien koneita, joten harrastajalle on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja.