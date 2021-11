Metsästäjäliitto haluaa jatkaa sudenmetsästystä maaliskuun loppuun – SLL:n mielestä metsästäminen lisääntymisaikana on moraalitonta

Metsästäjäliitto haluaa jatkaa sudenmetsästystä tulevana talvena maaliskuun loppuun saakka. Maa- ja metsätalousministeriö on asetusluonnoksessa esittänyt, että metsästys päättyisi 15. helmikuuta.

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt, että ensi vuonna saisi tappaa 20 sutta. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella. Ministeriön tavoitteena on vahvistaa asetus joulukuun alussa. Tällöin metsästys voisi alkaa vuodenvaihteen jälkeen.