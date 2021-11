Suomalaiset vertaavat kaikkea Ruotsiin, mutta ruotsalaisille Suomi on harvoin verrokkimaa

– Jos jutut loppuvat kesken, muista kysyä, miten asia on hoidettu Ruotsissa.

Nyt ymmärrän, että jatkoksi olisi pitänyt osata kysyä: Entä miten Ruotsi on tässä onnistunut?

Me suomalaiset vertaamme herkästi Ruotsiin.

Yhteiskuntamme ovat samanlaisia, ja meillä on takana satojen vuosien yhteinen taival.

Vertaaminen on hyväksi. Taloudessa ja teollisuudessa on elinehto pitää kilpailijamaata silmällä.

Meillä on kuitenkin taipumus vertailla itseämme Ruotsiin pääasiassa kahdella tavalla.

Ensimmäinen on se, että heitämme tuhkaa päällemme ja toteamme, että taas on Ruotsi meitä edellä – kaikki toivo on siis mennyttä.