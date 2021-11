Jesse Välimaa, 24, vaihtoi pelipaitansa tuomarinraitoihin ja kannustaa muita samaan – yhä paheneva tuomaripula siirtää jo seurojen pelejä ja kasvattaa kuluja

– Ajattelin, että on mukavaa nähdä peliä myös toisesta näkökulmasta. Saa olla lajissa mukana ja saa vähän palkkaakin, Välimaa toteaa.

Nuorten tuomareiden saaminen urheiluun on ollut viime vuosina aina vain vaikeampaa. Esimerkiksi Kokkolan Jääkiekkotuomarit on kouluttanut nyt 150 uutta tuomaria kymmenen vuoden aikana. Heistä lajin pariin on jäänyt kuusi.