Tavallinen sähkölaskukin tulee usein asiakkaalle perintäfirman kautta – kuluttajan luottamus mainekolhuja saaneisiin yhtiöihin on yhä tiukassa

Kuntien laskuista kilpaillaan

Kunnista ja niiden omistamista yhtiöistä on tullut perintätoimistoille tärkeitä asiakkaita ja kilpailu on kiristynyt.

Perimistoimistojen liittoon kuuluu 12 alan yritystä. Jyrki Lindströmin mukaan niiden osuus ulkoistetusta perinnästä on Suomessa noin 90 prosenttia. Kaikkiaan rekisteröityjä perintätoiminnan harjoittajia on koko maassa noin 80.

Joidenkin perintäyhtiöiden rooli on kuntayhteistyön myötä oleellisesti muuttunut tai muuttumassa. Asiakastyöstä on pakostakin tullut aiempaa tärkeämpää.

Yritykset korostavat nyt avoimuutta ja asiakaspalvelua

– Ne ovat viranomaisen tapa korjata toimintaa, yhteistyö tässäkin on tärkeää. Jos huomautuksia tulee, niihin puututaan ja kun viranomainen on sitä mieltä, että pitää korjata toimintaa, niin tehdään. Ei tällä alalla muuten pärjää.

Ropo Capital on verrattain iso toimija erityisesti energiayhtiöiden yhteistyökumppanina. Tällä hetkellä sillä on Suomessa yli 50 prosentin markkinaosuus energiayhtiöiden ulkoistetuista laskutuspalveluista. Vuosittain yhtiön kautta kulkee Suomessa noin 55 miljoonaa laskua tai muuta dokumenttia.

– Asiakkaille tehdyssä kyselyssä tuli selkeästi esiin se, että ihmisten pitää saada meihin yhteys niin, ettei puhelimessa tarvitse jonottaa. Toki me, kuten muutkin panostamme verkkopalveluihin. On asiakaspalvelutilanteita, mistä ei voi jäädä positiivista kokemusta, mutta hyvää palvelua täytyy pyrkiä antamaan.

"Tarkempi lainsäädäntö on tervetullut"

Perintätoimistojen toimintaa valvovassa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on pantu merkille, että perintäyhtiöiden toiminta on viime aikoina siistiytynyt, vaikka epäkohtailmoituksia edelleenkin tehdään.

Epäilemättä vaikutusta on ollut perintäyhtiöiden aiemmin saamilla valvontapäätöksillä, mutta aluehallintoviraston ylitarkastaja Jouni Kiviniemi uskoo myös, että lainsäädännöllä ja erityisestiväliaikaisella perintälailla (siirryt toiseen palveluun) on ollut asiassa ratkaiseva merkitys.

Perintälainsäädäntöön on tulossa myös pysyviä muutoksia. Ensi keväänä tulee voimaan uusi laki, joka säätelee nimenomaan yritysperintää. Myös entuudestaan tarkemmin säädeltyyn kuluttajaperintään on tulossa täsmennyksiä hyvän perintätavan osalta.

– Tarkempi lainsäädäntö on tervetullut. Tämä on ehdottoman hyvä asia, sitä helpompi perintätoimistojenkin on toimia mitä tarkemmin säädeltyä ala on, sanoo Ropo Capital Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Sammelvuo.