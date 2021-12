Muu maa kyntää koronan kanssa, mutta Kainuussa ollaan perustasolla – Pandemiapäällikkö: Maakunta on tullut ennenkin jälkijunassa

Kainuussa koronatilanne on koko maan rauhallisin. Viime päivinä maakunnassa on todettu yhdestä kahteen koronatartuntaa vuorokaudessa.

Naapurimaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla on täysin eri tilanne. Ilmaantuvuusluku on moninkertainen Kainuuseen verrattuna, ja Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on Suomen heikoin.