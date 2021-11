Junayhteys Ruotsiin toteutuu: Laurila-Tornio-Haaparanta -ratahankkeelle rahat, rakentaminen voi alkaa vuoden päästä

Hankkeen kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 10 miljoonaa, Huoltovarmuuskeskuksen 10 miljoonaa ja Ruotsin valtion rahoitusosuus on neljä miljoonaa euroa. Hankkeen suunnitteluun on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Hanke parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa matkustajajunaliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä Kuva: Antti Ullakko / Yle