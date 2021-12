Salibandyvaikuttajat kannustavat puuttumaan asiattomuuksiin ja huuteluun – ex-maalivahti Toni Lötjönen: “Sovitaan, että homottelua ei enää kuulu”

– Kun olen kohdannut homottelua, olen ollut hiljainen hyväksyjä, vaikka se on aina särähtänyt korvaan. Olen kuullut homottelua ja läskihuutelua koko urani ajan. Siksi se on ollut helppo sivuuttaa, Yle Urheilun asiantuntijana käynnissä olevissa miesten MM-kisoissa työskentelevä ex-maalivahti Lötjönen sanoo.

TPS Salibandyn urheilujohtaja ja toinen Yle Urheilun asiantuntija Kytöhonka on kohdannut pitkän valmentajauransa aikana ja kohtaa ajoittain edelleen sekä kopissa että kentällä tilanteita, joita ei voi katsoa läpi sormien.

– Homottelua tai pelaa kuin tyttö -kommentteja. Sellaiseen olen puuttunut. Sellainen puhe, joka oli kymmenen tai viisitoista vuotta sitten normaalia, on nyt parikymppisille pelaajille vierasta.

– Huutelu on junttia. Joskus 10 vuotta sitten saatettiin huutaa kentällä v*tun lehmä tai lesbo, mutta otettiin silloin jo niihin kommentteihin omistajuus ottamalla lehmä lempinimeksi tai kysymällä, harmittaako kun et itse ole, naisten MM-kisoissa Ylen asiantuntijana toimiva Luomaniemi sanoo.

Maajoukkuekapteeni Nico Salo on törmännyt kuluneella kaudella vain yksittäisiin huuteluihin. Joukkuekavereilla on suuri vaikutus siihen, minkälainen puhekulttuuri siirtyy kopista kentälle.

Naisten maajoukkueen tähdet Oona ja Veera Kauppi kokevat myös, että keskustelukulttuuri on menossa parempaan suuntaan.

– Kun aloitin liigassa 14-vuotiaana, tultiin sanomaan, että pelaat väärässä sarjassa ja mene kotiin. Itse olen aina suhtautunut aika hyvin niihin, mutta pelien jälkeen on puhuttu siitä, että kumpi osaa käyttäytyä paremmin, Oona 14v vai aikuiset, Oona Kauppi sanoo.

– Kaikennäköistä on saanut kuulla uran aikana, mutta uskoisin, että naisten puolella on aika paljon hillitympää kuin miesten puolella. Useimmat pelaajat ja joukkueet ovat samalla sivulla asian kanssa, mutta löytyy myös sellaisia tapauksia, joissa on tehnyt mieli toppuutella, ettei sellainen kielenkäyttö sovi urheilukentälle eikä mihinkään muuallekaan elämään, Veera Kauppi kertoo.