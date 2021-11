Islannissa on verifarmeja, joilla tiineistä hevosista kerätään verta hormonilääkkeisiin – eläinten raaka kohtelu kuohuttaa Euroopassa

Hevosia hakattiin videolla rautatangoilla

Hevosmaana tunnetussa Islannissa on 80 000 hevosta. Verifarmien toiminta on viime vuosina kasvanut, ja se on osalle lihahevostiloista jopa teuraslihaa merkittävämpi tulonlähde. Islannin yleisradioyhtiö RUV:n mukaan maassa on 119 verifarmia (siirryt toiseen palveluun), joilla kerätään verta yli 5 300 tiineestä tammasta.