Teknologiateollisuuden tes-neuvotteluissa ratkaisun päivät, merkittävimmät väännöt koskevat palkankorotuksia

Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa on edetty sopimuksen tekstisisällöissä, mutta palkkaratkaisu on edelleen avoinna.

Neuvotteluissa on kiire, sillä alan työehtosopimus on voimassa enää huomisen. Neuvottelujen loppuvaiheessa on kysymys etenkin palkoista.

– Palkantarkistus on merkittävin kysymys tällä hetkellä. Kuinka saadaan eriäviä näkemyksiä sovitettua, siitähän tässä on kysymys, työnantajia edustava Ruohoniemi totesi Ylen aamussa.

Palkoista halutaan sopia paikallisesti

– Työnantajan näkökulmasta palkankorotuksiin ei ole koskaan varaa, oli sitten hyvät tai huonot ajat. Tällä hetkellä teollisuuden tilanne on erittäin hyvä, yritykset tekevät hyvää tulosta ja työvoimapulasta on puhuttu paljon, Aalto sanoi Ykkösaamussa.

Palkankorotuksia on tulossa, mutta niiden taso on vielä määrittelemättä.

Yleissitovuus säilyy teknologiateollisuudessa

Uuteen yhdistykseen on liittynyt tähän mennessä 837 yritystä, joiden palveluksessa on yhteensä hieman yli 148 000 työntekijää. Kattavuus on noin 60 prosenttia, eli alalle on muodostumassa yleissitova työehtosopimus. Sopimus siis sitoo myös niitä yrityksiä, jotka eivät ole liittyneet uuteen työnantajajärjestöön.