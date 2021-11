Pedofiilirinkiin kuuluneiden miesten tuomiot lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista lievenivät hovioikeudessa – tuomituilla useita muitakin uhreja

Helsingin hovioikeus on muuttanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaisua, joka koskee kahteen tekohetkellä kuusivuotiaaseen lapseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tapaus liittyy laajempaan seksuaalirikoskokonaisuuteen, jota on käsitelty myös Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi viime joulukuussa , että toinen tämän jutun tekijöistä on laajan pedofiiliringin päätekijä. Hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä.

Nyt tuomioon johtanut tapaus vuodelta 2007

Osa kokonaisuutta, jossa kuusi 6–15-vuotiasta uhria

Poliisi takavarikoi tutkinnassaan jopa 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Osa tästä materiaalista on katsottu oikeudenkäynneissä. Poliisin mukaan osa kuvamateriaalista sisältää erittäin raakaa väkivaltaa.

Uhreja on poliisin mukaan yhteensä kuusi, ja he olivat tekohetkellä 6–15-vuotiaita. He ovat kaikki poikia.