Kaikki tehohoitopaikat ovat käytössä Kymenlaaksossa – jos tehohoidon tarve kasvaa paljon, muuta toimintaa joudutaan supistamaan

Tehohoitopaikkoja voidaan lisätä

5 prosentilla testatuista koronatartunta

Kouvolassa tartuntojen määrä on selvimmässä nousussa. Kouvolassa ilmaantuvuusluku on 252, Kotkassa 118 ja Pyhtäällä 273. Pyhtäällä tartuntojen määrä on laskenut aiemmasta.

Kymenlaaksossa on tehty uusi ennätys positiivisten näytteiden osuudessa. Otetuista näytteistä noin viisi prosenttia on ollut positiivisia. Tämä on suurin määrä, joka on todettu nykyisten näytteenottokriteerien aikana.