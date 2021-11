Koronataistelussa on edetty toivonkipinästä aina uuteen pettymykseen – Psykologi nostaa esiin kolme seikkaa, joita pohtia omassa ajattelussa

Mitä pitemmälle syksy on edennyt, sitä huonommaksi tautitilanne on kuitenkin Suomessa kääntynyt. Tartuntamäärät ovat kasvussa, tehohoito on äärirajoilla ja rajoituksia on palautettu. Nyt huolta herättää uusi omikronmuunnos, joka on lähtenyt leviämään eteläisestä Afrikasta.