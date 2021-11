HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen: Mahdollista, että Suomessa on havaittu ensimmäinen omikronmuunnostapaus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen tviittasi tänään maanantaina, että perjantaina 26.11. koronavirusrajanäytteistä on löytynyt yksi S-geeninegatiivinen näyte.

Lehtonen vastaa Ylelle, että on hyvin mahdollista, että kyseessä on ensimmäinen Suomessa havaittu omikronmuunnostapaus. Tämä on kuitenkin vielä epävarmaa.