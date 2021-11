Analyysi: Afrikkalaiset taideaarteet eurooppalaisissa museoissa ovat suoraa jatkumoa kolonialismista

Keväällä Nairobin kansallismuseossa oli näytillä jotain erikoista: tyhjiä näyttelyhyllyjä. Invisible inventories -näyttelyllä haluttiin muistuttaa kenialaisia siitä, mistä he jäävät paitsi.

Nyt tiedossa on yli 32 000 esinettä ympäri länsimaita. Moni museo tai muu instituutio ei kuitenkaan ole edes vastannut tiedusteluun, kertoo Juma Ondeng Kenian kansallismuseosta. Hän oli mukana perustamassa hanketta.

Vuonna 2017 Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi vierailulla Burkina Fasossa, että esineitä palautettaisiin Ranskasta takaisin Länsi-Afrikkaan maan entisiin siirtomaihin. Tänä vuonna Ranska on osittain täyttänyt lupauksensa. Marraskuun alussa Beniniin (siihen nykypäivän maahan) palautettiin esineitä.

Iso-Britannia ei ole suhtautunut Ranskan palautuksiin suopeasti. Lontoon British Museumissa on valtava taide-esineiden kokoelma, jonka palauttamisesta he eivät suostu edes neuvottelemaan. Iso-Britannian lain mukaan esineet ovat museon omaisuutta, ja museo on ilmaissut pelkoa siitä, että länsimaiset museot tyhjenevät. Museo ei myöskään luota afrikkalaisten museoiden kykyyn säilyttää esineitä.