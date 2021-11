Tiina Tanttari perusti lelukaupan keskellä koronaa ja yllättyi kysynnästä – kivijalkaliikkeissä odotetaan hyvää joulumyyntiä jo toista kertaa peräkkäin

Konttipula näkyy myös kivijalkaliikkeiden hyllyissä ja hinnoissa

Karhu-Teiskosella on yli parinkymmenen vuoden kokemus lemmikkitarvikebisneksestä. Hän on nähnyt alaa niin kauppaketjun näkökulmasta kuin viimeiset neljä vuotta oman kivijalkaliikkeen kautta.

– Kyllä se meillä ainakin on aikamoinen elinehto. Ensin on kupit olleet niin päin että kivijalka on mahdollistanut sen verkkokaupan synnyttämisen ja kehittämisen, mutta kyllä se alkaa kääntyä niin päin että kohta se on niin että verkkokauppa mahdollistaa sen kivijalan, Karhu-Teiskonen sanoo.