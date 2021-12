Suomessa valmistaudutaan päättämään 5–11-vuotiaiden koronarokotuksista – rokotteiden toimitukset saattavat alkaa jo jouluviikolla

Asiantuntijaryhmä pui tänään keskiviikkona koronarokotusten laajentamista yhä nuoremmille lapsille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisuudessa toimiva kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR kokoontuu pohtimaan 5–11-vuotiaiden koronarokotuksia. Tällä hetkellä koronavirusrokotteita tarjotaan 12 vuotta täyttäneille. Lisäksi työryhmä keskustelee kolmatta rokoteannosta koskevasta ohjeistuksesta.

Rokoteasiantuntijaryhmän tapaamisen jälkeen THL laatii lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle, josta asia etenee valtioneuvoston päätettäväksi.

Kerromme tässä jutussa, mitä lasten koronarokotuksista tällä hetkellä tiedetään.

Miksi lasten koronarokotukset koetaan tarpeelliseksi?

THL:n mukaan 15 prosenttia kaikista epidemian aikana varmistetuista tartunnoista on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla (siirryt toiseen palveluun).

Lapsilla koronaviruksen aiheuttama tauti on yleensä lievempi, mutta he voivat silti tartuttaa muita. Joukkoaltistumisia on ollut esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen arvioi tiistaina A-studion haastattelussa, että epidemian hillitsemiseksi tarvitaan useita samanaikaisia toimia, joista yksi on lapsien saaminen rokotusten piiriin.

Lapsilla on todettu yksittäistapauksina myös vakavia koronainfektiota, ja he ovat tarvinneet sairaalahoitoa. Vakavat tautimuodot ovat kuitenkin harvinaisia. Lokakuun loppuun mennessä alle 12-vuotiaista koronapotilaista tehohoitoa oli tarvinnut vain alle viisi.

Missä kaikkialla nuorempien lapsien rokottaminen on jo käynnissä?

Nuorempia lapsia rokotetaan myös Kiinassa Sinopharm- ja Sinovac-rokotteilla.

Euroopan unioniin kuuluvista valtioista ainakin Itävalta ja Slovakia ovat jo aloittaneet 5–11-vuotiaiden rokottamisen. Italiassa puolestaan rokotukset aloitetaan joulukuun alkupuolella (siirryt toiseen palveluun).

Deutsche Wellen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Saksa aloittaa todennäköisesti rokotteiden tarjoamisen 5–11-vuotiaille vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mitä lapsille suunnitellun rokotteen turvallisuudesta tiedetään?

Euroopan lääkevirasto EMA näytti 25. marraskuuta vihreää valoa Pfizerin ja Biontechin rokotteen antamiselle myös 5–11-vuotiaille (siirryt toiseen palveluun). EMA:n hyväksyntä tarkoittaa, että rokotetta on tutkittu viraston arvion mukaan riittävästi ja että se soveltuu käytettäväksi myös pienemmillä lapsilla.

EMA:n arvion mukaan on näyttöä siitä, rokote suojaa myös nuorempia lapsia oireelliselta koronavirustaudilta. Lopullisen päätöksen asiassa tekee Euroopan komissio.

Pfizer ja Biontech kertoivat lääkeyhtiöistä ensimmäisinä syyskuussa, että kliinisten testien mukaan heidän Comirnaty-rokotteensa on turvallinen myös 5–11-vuotiaille. Testaukseen on osallistunut tuhansia lapsia useista eri maista. Mukana on ollut myös suomalaisia lapsia.

Millaisia haittavaikutuksia lapsilla on havaittu?

Euroopan lääkeviraston mukaan nuoremmilla lapsilla todetut haittavaikutukset ovat samanlaisia kuin vanhemmilla ikäryhmillä.

Yhdysvalloissa yleisin 5–11-vuotiaiden rokotetutkimuksissa havaittu haittavaikutus (siirryt toiseen palveluun) on kipu pistoskohdassa. Muita haittavaikutuksia ovat muun muassa pistosalueen punoitus ja turpoaminen sekä väsymys, päänsärky ja lihaskipu. Vakavia haittoja rokotetuilla lapsilla ei juuri havaittu.

Suomessa koronarokotetta on suositeltu riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille jo kesäkuusta lähtien ja kaikille 12 vuotta täyttäneille 9. elokuuta alkaen.

Marraskuun puoliväliin mennessä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan oli saapunut 306 haittavaikutusilmoitusta (siirryt toiseen palveluun), jotka koskivat 12–15-vuotiaiden ottamia rokotteita. Nuorilla yleisimpiä haittavaikutuksia ovat kuume, päänsärky, väsymys, rokotuskohdan reaktiot, rokotusraajan kipu, huonovointisuus tai pahoinvointi, erilaiset ihoreaktiot ja suurentuneet imusolmukkeet.

Kuka päättää lapsen rokottamisesta?

Päätöksen rokotteen ottamisesta tekee ensisijaisesti lapsi itse, jos terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Lapsen itsenäiselle päätöksenteolle ei ole määritelty laissa ikärajaa, joten lapsen tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti.

THL:n alaikäisiä koskeva linjaus (siirryt toiseen palveluun) on, että koronarokotteen antamiseen vaaditaan kaikkien huoltajien suostumus, mikäli lapsi tai nuori ei halua tai ei pysty itse päättämään asiasta.

– Koska nyt kyseessä ovat pienemmät lapset, heistä hyvin moni vaatii vanhemman suostumuksen, toisin kuin 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on painottanut, että päätöksenteon tueksi lapsille ja nuorille tulisi tarjota luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa koronarokotteesta.

Millä aikataululla rokotukset voitaisiin toteuttaa?

Rokotusten aikatauluun vaikuttaa se, milloin niitä saadaan.

Comirnaty-rokotteen annos on nuoremmilla lapsilla pienempi kuin aikuisilla. Sopivaksi 5–11-vuotiaiden rokoteannokseksi on arvioitu 10 mikrogrammaa, mikä on noin kolmannes 12 vuotta täyttäneiden ja aikuisten annostuksesta.

THL:n Mia Kontion mukaan suurin osa eurooppalaisista valtioista odottaa erityisesti lapsille suunnatun valmisteen saapumista markkinoille, mutta joissain maissa tähän ei ole ollut aikaa vaikean tartuntatilanteen vuoksi.

– Esimerkiksi Itävalta on rokottanut nuorempia lapsia aikuisten valmisteella.

Kontion mukaan Comirnaty-rokotteen valmistaja on ilmoittanut, että lapsille soveltuvan valmisteen toimitukset olisi mahdollista aloittaa jouluviikolla.

– Vaikka päätöksiä tehtäisiin, rokotusten aloittaminen saa odottaa lapsille soveltuvan valmisteen saapumista. Suuri osa ikäryhmästä on koululaisia, ja varmasti suuri osa kunnista toteuttaisi rokotukset kouluissa, kun ne taas joululoman jälkeen aukeavat.

Mikäli 5–11-vuotiaiden rokotukset aloitetaan, tiedottaminen ja huoltajien lupien kerääminen veisi oman aikansa.

– Laajemmin rokotukset voisivat alkaa tammikuun puolivälin paikkeilla, Kontio arvioi.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 2.12. klo 23:een asti.

Lue myös: