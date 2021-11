Räjähdyksessä Varkaudessa vaurioitunut kerrostalo on päätetty korjata – urakka kestänee kuukausia

Yhtiökokous vahvistaa korjaamisen parin viikon kuluttua. Tarkka korjausaikataulu on vielä arvoitus, mutta vauhtiin on tarkoitus päästä pian.

– Kaksi vaihtoehtoa on ollut, joko purkaminen tai korjaaminen, ja korjaaminen on nyt päätavoite. Pikimmiten pyritän aloittamaan korjaustyöt, mutta esimerkiksi ovien ja ikkunoiden toimituksessa voi mennä useita viikkoja.

– Telineet ja huppu suojaavat nyt, että ei tule lisävahinkoja. Talossa pysyy lämpö. Tarkoitus on, että kaikki asunnot saadaan korjausten myötä asuttavaan kuntoon, Heiskanen kertoo.

Suurimmat vauriot räjähdysasunnossa

Kauppakadun varrella sijaitseva talo on rakennettu vuonna 1955. Talossa on 13 asuntoa ja kolme liikehuoneistoa. Talo on toistaiseksi tyhjillään ja asukkaat ovat evakossa muualla.